Schokoladen-Hype im Kreis Böblingen: Dubai-Schokolade gibt’s jetzt auch aus Sindelfingen

Kevin Kugel hat Dubai-Schokolade als Riegel entwickelt und in Törtchenform. Bei beidem spielt Pistazie die Hauptrolle.

Wer in sozialen Medien aktiv ist, wird wohl schon von Dubai-Schokolade gehört haben. Auf Plattformen wie Tiktok oder Instagram gibt es seit geraumer Weile einen Hype um die neue Sorte mit Pistazienfüllung. Der Hersteller Lindt heizte die Aufregung an, als er vergangene Woche eine limitierte Anzahl an Tafeln in ausgewählten Shops verkaufte. Am Freitag war Stuttgart dran: Auch dort standen Fans stundenlang an, um eine der wenigen Tafeln zu ergattern.