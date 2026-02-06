Schokolade von As Ever: Herzogin Meghan mit süßer Überraschung für barfüßigen Prinz Harry

Herzogin Meghan hat ihren Ehemann Prinz Harry mit Schokoriegeln ihrer eigenen Marke überrascht. Der Herzog von Sussex zeigt sich sichtlich begeistert.

Herzogin Meghan (44) weiß offenbar, wie sie ihrem Mann eine Freude machen und gleichzeitig die Werbetrommel rühren kann. Die Ehefrau von Prinz Harry (41) teilte ein Video in ihren Instagram-Storys, das einen charmanten Einblick in den Alltag des Paares in Kalifornien gewährt. Zu sehen ist, wie Meghan mit einer Schachtel voller Schokolade durch ihr Zuhause läuft. Ziel: der barfüßige Herzog von Sussex an seinem Schreibtisch.

Das von Meghan selbst gefilmte Video zeigt zunächst vier Schokoriegel ihrer Lifestyle-Marke "As Ever", die in Zusammenarbeit mit dem Chocolatier Compartés aus Los Angeles entstanden sind. Auf dem Weg zu Harry fängt die Kamera noch ein süßes Detail ein: Rettungshündin Mia, ein Beagle, liegt zusammengerollt in einem Korb zu Harrys Füßen.

Prinz Harry greift zur weißen Schokolade

Harry sitzt entspannt und ohne Schuhe vor seinem Laptop in einem gemütlich wirkenden Büro. Hinter ihm fällt eine Vitrine mit Militärabzeichen ins Auge - eine Erinnerung an seine Zeit in der britischen Armee.

Als Meghan ihm die Box mit den Schokoriegeln überreicht, begrüßen sich die beiden mit einem schlichten "Hello", bevor Harry begeistert ausruft: "Oh ja, bitte!" Seine Wahl fällt auf den Riegel mit weißer Schokolade, Blütenstreuseln und Hanfherzen. "Weiße Schokolade? Gerne", kommentiert Meghan die Entscheidung ihres Mannes, der sich mit einem liebevollen "Danke, ich liebe dich" bedankt.

Ausverkaufte Weihnachtskollektion

Die Schokoladen-Kooperation zwischen "As Ever" und Compartés ist nicht neu. Bereits im Dezember 2025 hatte Meghans Marke eine limitierte Weihnachtskollektion mit dem Chocolatier auf den Markt gebracht, die in kürzester Zeit ausverkauft war. Am 31. Januar folgte dann eine erweiterte Zusammenarbeit rechtzeitig zum Valentinstag mit vier neuen Geschmacksrichtungen.

"As Ever" hatte Meghan im März 2025 vorgestellt - eine kuratierte Linie haltbarer Lebensmittelprodukte wie Marmeladen, Tees und Blütenstreusel. Der Launch war eng an den Start der ersten Staffel ihrer Netflix-Lifestyle-Show "With Love, Meghan" geknüpft.