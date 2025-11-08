Braun statt Nude: Braune Lippen sind zurück - und zwar vielseitiger denn je. Die perfekte Nuance macht den Unterschied zwischen Trend und Fehlgriff. So findet jeder den richtigen Ton.
Braune Lippen feiern ihr Comeback - und das deutlich vielseitiger als in den 90ern. Von zartem Karamell bis hin zu dunkler Schokolade: Brauntöne können weich, elegant, sinnlich oder edgy wirken. Doch gerade, weil diese Farbwelt so groß ist, kommt schnell die Frage auf: Welcher Braunton steht mir eigentlich? Die Antwort liegt nicht nur im persönlichen Geschmack, sondern im Zusammenspiel aus Hautton, Unterton und der richtigen Anwendung.