Schoettle-Platz in Stuttgart: Große Begeisterung für ein neues Stadtteilfest im Süden

Auf dem Erwin-Schoettle-Platz könnte schon in diesem Jahr ein neues Stadtteilfest über die Bühne gehen. Der Stadtplaner und Architekt Thomas Fadini sowie Mirko Buxbaum, der als Projektleiter für Veranstaltungen das Feuerseefest mitverantwortet, planen ein großes „Heslach-Fest“, an dem sich möglichst viele Vereinen und Institutionen aus dem Stadtquartier beteiligen sollen. Der endgültige Name für das neue Event im Stuttgarter Süden steht zwar noch nicht fest. Für die Vorstellung ihrer Idee ernteten die Initiatoren aber im Bezirksbeirat Süd trotzdem schon mal ausnahmslos Zustimmung.

Weitere Aktionen parallel zum Fest

Wie das Feuerseefest soll auch das „Schoettle-“ oder „Heslach-Fest“ möglichst alle Generationen ansprechen und Institutionen und Vereine aus dem ganzen Stadtteil einbinden. Es soll ein Fest „zur Stärkung der Gemeinschaft im Süden“ werden, so formulieren es die Macher. Zudem soll das neue Stadtteilfest die Zusammenkunft „im analogen Raum“ wieder stärken. Mit verschiedenen Akteuren rund um den Platz wie der Matthäuskirche, dem Alten Feuerwehrhaus oder der Initiative Schoettle-Areal hätten bereits Gespräche stattgefunden.

An den Orten der teilnehmenden Institutionen am Platz sollen, so die Idee, parallel zum Fest weitere Aktionen stattfinden. So habe das Alte Feuerwehrhaus bereits bestätigt, parallel zum Fest ein Programm anzubieten. Auch das benachbarte Generationenhaus mit dem Jugendhaus sei mit im Boot, erklärte Fadini im Bezirksbeirat.

Neben Kultur, Musik und Gastronomie soll das neue Fest unter anderem Podiumsdiskussionen zu verschiedenen Themen aus dem Stadtteil Raum bieten. Angedacht sei hierfür der Platz hinter der Matthäuskirche, der sich mit seinen Treppenanlagen anböte, so die Initiatoren.

Wie Mirko Buxbaum im Bezirksbeirat ausführte, rechnen die Organisatoren für die Durchführung des Festes mit Kosten von rund 41 000 Euro. Refinanziert werden sollen die Ausgaben für Programm, Technik und Infrastruktur durch Standmieten von Foodtrucks sowie durch den Getränkeausschank. Auch Sponsoren werden gesucht. Die Macher erhoffen sich zudem einen Zuschuss der Stadt in Höhe von 6000 Euro.

Rund 8000 Besucher werden erwartet

Das Fest soll bei seiner ersten Auflage vom 26. bis 29. Juni stattfinden. Wichtig ist den Machern, dass das „Heslach-Fest“ sich in der Folge weiterentwickeln und nach und nach größer werden kann. Ein Pluspunkt: Nach der Absage des Heusteigviertelfests, das bisher ebenfalls immer Ende Juni stattgefunden hat, könnte das nun angedachte Fest auf dem Erwin-Schoettle-Platz diese Lücke im Stadtbezirk schließen.

An den drei Veranstaltungstagen erwarten die Organisatoren zum Auftakt insgesamt rund 8000 Besucher an allen drei Veranstaltungstagen. In einem nächsten Schritt wollen Fadini und Buxbaum ein Netzwerktreffen mit den potenziellen Akteuren des Festes durchführen.