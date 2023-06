1 Das Schoettle-Areal liegt zwischen der Böblinger Straße und der Mörikestraße. Markantestes Gebäude ist das des Statistischen Landesamts (rechts vor dem Schornstein). Daran schließen sich links Gebäude an, die von der Universität genutzt werden. Foto: Victor Flammer

Schoettle-Areal? Wo war das noch mal gleich? Selbst Stuttgart-Kennern ist das Gebiet nicht ohne Weiteres geläufig. Eine Bürgerinitiative sieht dort großes Potenzial für Neues. Unterstützung bekommt sie von Landtagspräsidentin Muhterem Aras.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf der Suche nach dem Schoettle-Areal orientiert man sich am besten an dem nach Erwin Schoettle benannten Platz im Stuttgarter Süden. Der gelernte Schriftsetzer war aktiv im Widerstand gegen den Nationalsozialismus und nach dem Zweiten Weltkrieg einer der Herausgeber der Stuttgarter Nachrichten. Unweit dieses Platzes liegt ein rund 15 000 Quadratmeter großes Areal. Eine vor zwei Jahren gegründete Bürgerinitiative spricht vom Schoettle-Areal. In dessen Zentrum steht das funktionale Gebäude des Statistischen Landesamts aus den 1970er Jahren. Unmittelbar daran angrenzend stehen Gebäude, die von der Universität Stuttgart genutzt werden. Die Initiative, der auch Architekten angehören, will dieses Areal in ein Quartier umgestalten, in dem innovative und generationenübergreifende Wohn- und Arbeitsformen ihren Platz haben – und in dem die Kultur blüht.