Schöpfer unvergesslicher Komödien: Nackte Kanone-Regisseur Jim Abrahams ist tot

1 "Nackte Kanone"-Regisseur Jim Abrahams ist gestorben. Foto: imago/ABACAPRESS / Guignebourg Denis/ABACA

Hollywood trauert um eine Komödien-Legende: Jim Abrahams, der Regisseur von Kultfilmen wie "Top Secret!" und "Die nackte Kanone", ist im Alter von 80 Jahren in seinem Haus in Santa Monica verstorben.











Die Filmwelt hat einen ihrer größten Komödienregisseure verloren: Jim Abrahams (1944-2024), der gemeinsam mit den Geschwistern David (77) und Jerry Zucker (74) Kultfilme wie "Top Secret!" (1984) und die "Nackte Kanone"-Reihe (1988-1994) schuf, ist tot. Wie sein Sohn Joseph dem Magazin "The Hollywood Reporter" bestätigte, verstarb der Filmemacher am Dienstag in seinem Haus in Santa Monica im Alter von 80 Jahren.