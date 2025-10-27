Schönster Junge der Welt: Tod in Venedig-Star Björn Andrésen mit 70 Jahren verstorben

Mit der Verfilmung von Thomas Manns "Tod in Venedig" wurde Björn Andrésen als "schönster Junge der Welt" bekannt. Ein Titel, mit dem er sein Leben lang gehadert hat. Nun ist der schwedische Schauspieler mit 70 Jahren gestorben.
Björn Andrésen ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Der schwedische Schauspieler und Musiker starb um den 26. Oktober 2025. Dies gaben die Dokumentarfilmer Kristina Lindström und Kristian Petri gegenüber der schwedischen Zeitung "Dagens Nyheter" bekannt. Lindström und Petri drehten 2021 über Björn Andrésen die Doku "The Most Beautiful Boy in the World". Eine Todesursache nannten sie nicht.