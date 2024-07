Der Besuch in einem Kosmetikstudio ist viel mehr als sich die Wimpern verlängern oder die Füße sandalentauglich pflegen zu lassen. Vielmehr fühlt es sich an wie ein Kurzurlaub, eine Auszeit vom Alltag. Dass das so ist, dafür sorgen ein schönes Ambiente und vor allem ein freundliches Team.

Die Kosmetikstudios, die im Folgenden vorgestellt werden, bekommen vor allem auch dafür besonders gute Wertungen von ihren Kunden, weshalb sie es in unsere Auswahl geschafft haben. Gerne inspirieren lassen oder selbst recherchieren und den persönlichen Liebling unter den Stuttgarter Kosmetikstudios ausfindig machen.

Medical Beauty Stuttgart

Willkommen in der Welt von Schönheit, Wellness und Kosmetik in Stuttgart lautet der Slogan von Lydia Engels und ihren Mitarbeiterinnen in ihrem Kosmetikstudio Medical Beauty Stuttgart. Seit 1989 werden im modernen Salon in der Bussenstraße 37 in Stuttgart-Ost Kundinnen und Kunden mit verwöhnt. Die danken es mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und erstklassigen Referenzen auf der Webseite wie: „Raus aus dem Alltag, Erholung pur“, oder „Ich werde oft auf mein gutes und jugendliches Aussehen angesprochen“.

Nach einer ausführlichen Beratung und Analyse durch die erfahrenen Beautyexpertinnen können sich die Kundinnen und Kunden für ein Permanent Make-up oder eine dauerhafte Haarentfernung entscheiden. Es kommen innovative Methoden mit neuester Technik genauso zum Einsatz wie die klassische Kosmetik. Inhaberin Lydia Engels: „Ebenso hochwertig wie die Serviceleistungen des Kosmetikstudios Medical Beauty Stuttgart sind auch unsere Produkte.“

Kontakt: Medical Beauty Stuttgart, Bussenstraße 37, Stuttgart-Ost, Webseite.

Kimora Brows

„Sei mutig. Sei einfach schön“, das ist der Rat von Thu, die seit Juni 2018 in der Unterländer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen ihr eigenes kleines Kosmetikstudio Kimora Brows betreibt. Der Name ist Programm bietet Thu doch ausschließlich Microblading und Powder Brows an. Letzteres seit sie in Ho Chi Minh City in Vietnam bei Master Kevin Le das Microshading erlernt hat. Das Ziel der leidenschaftlichen Brow-Stylistin ist es „Frauen mit natürlich aussehenden Augenbrauen glücklich zu machen“. Das scheint Thu schon des Öfteren geglückt zu sein, denn auf Google erhält sie eine 5-Sterne-Bewertung.

Kontakt: Kimora Brows, Unterländer Straße, 70435 Stuttgart-Zuffenhausen, Webseite.

Cosmeticum Stuttgart

„Ihre Haut. Ihre Hautgesundheit. Ihr Leben“, nicht mehr und nicht weniger liegen Petra Schoch und ihrem Team von Cosmeticum Stuttgart am Herzen. Dafür gibt es eine 5-Sterne.Rezension. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung hat sie als staatlich anerkannte Kosmetikerin und Hormoncoach in ihrem ganzheitlich ausgerichteten Kosmetikstudio – in Stuttgart zwischen Markthalle und Stiftskirche gelegen – vielen Kundinnen und Kunden bei verschiedenen Hautproblemen geholfen. Neben Gesichtsbehandlungen bieten Petra Schoch und ihr Team Anti Aging, Slow Aging, Wimpernlifting, Permanent Make-up, Hand- und Fußpflege sowie Gelnägel an. Und ganz neu im Programm: Mezotix. Die Behandlung soll vergrößerte Poren, Narben, unreine Haut und feine Fältchen sowie schlaffes Gewebe verbessern und Pigmentierungen mindern.

Kontakt: Cosmeticum Stuttgart, Kirchstraße 8, 70173 Stuttgart-Mitte, Webseite.

Studio West – Beauty Salon

Modern und gemütlich im Winter sogar mit Kaminfeuer: Das im Jahr 2018 eröffnete Kosmetikstudio Studio West – Beauty Salon am Stuttgarter Bismarckplatz ist ein Plätzchen zum Wohlfühlen und Entspannen. Das finden auch die Kundinnen, die Anna Neufeld und ihrem Team ein breites, qualitativ hochwertiges Behandlungsspektrum attestieren und dafür fünf Sterne vergeben. Besonders viel Lob gibt es für Hyaluron Behandlungen mit Profhilo oder Princess, Wimpernliftings und Wimpernverlängerungen, Phibrows Microblading, Mesotherapie und Biorevitalisation.

Mitten im Stuttgarter Westen gelegen, ist Studio West – Beauty Salon gut mit den Öffentlichen zu erreichen. Ausreichend Parkplätze für die Anfahrt mit dem Auto sind ebenfalls vorhanden.

Kontakt: Studio West – Beauty Salon, Schwabstraße 44, 70197 Stuttgart, Webseite.

Benztown Beauty

Permanent Perfection nicht mehr und nicht weniger haben sich Peter, Timo und Kirill auf ihre Salonfahnen geschrieben. Die drei Männer und – nach eigenen Aussagen – drei Beauty Profis behandeln in ihrem „Stuttgarter Premium-Institut für permanentes Make-up, gesunde schöne Haut und einen Body mit Kontur“, Fans statt Kunden, die begeistert fünf Sterne für Treatments und Team vergeben. In der Fangelsbachstraße im angesagten Lehenviertel in Stuttgart schwört das Trio in seinem Studio auf High-Tech-Geräte und beste Wirkstoffe. „Meine absolute Leidenschaft ist das Permanent Make-up. Timo macht nichts glücklicher, als wenn sich unsere Fans in ihrer Haut wohl fühlen, und Kirill bringt deren Body in Form wie kein zweiter“, sagt Peter Bär über sich und sein Team.

Kontakt: Benztown Beauty, Fangelsbachstraße 15, 70180 Stuttgart, Webseite.

Hautpflegepraxis Stuttgart

„Wenn man eine kurze Auszeit vom Alltag braucht, ist man bei Daniela an der richtigen Adresse. Ich komme immer wieder gerne und fühle mich bei ihr gut aufgehoben“, schreibt eine Kundin auf der Webseite der Hautpflegepraxis Stuttgart. Inhaberin Daniela und ihr Team erhalten auch auf Google eine Fünf-Sterne-Bewertung. In ihrem Studio in der Alexanderstraße in Stuttgart-Mitte nimmt man sich viel Zeit für die Kunden. Facials für den gewissen Glow, Wimpern- und Augenbrauenlifting sowie die klassische Maniküre für zarte Hände und auf Hochglanz polierte Fingernägel stehen in der Hautpflegepraxis Stuttgart besonders im Fokus.

Kontakt: Hautpflegepraxis Stuttgart, Alexanderstraße 159, 70180 Stuttgart, Webseite.

Kahma – The Beauty House

Im mit 4,9 Sternen bewerteten Beauty House im Stuttgarter Süden zaubert Kosmetikerin Elá schöne Haut oder mit einem Lashlift einen grandiosen Augenaufschlag. Wer von einer Lid- oder Hautstraffung ohne operativen Eingriff träumt, darf sich dank Planoplas Pen Behandlung über ein langanhaltendes Ergebnis freuen. Auch zu einem strahlenden Lächeln kann einem Elá mittels eines professionellen Bleachings verhelfen. Als besonderes Highlight bieten sie und ihr Team in ihrem Haus der Schönheit im Heusteigviertel obendrein Schulungen an für all jene, die gerne mehr zum Thema Schönheit erfahren und lernen wollen.

Kontakt: Kahma – The Beauty House, Mozartstraße 41, 70180 Stuttgart, Webseite.

House of Glam Beauty Salon

Auf zwei Etagen und 240 Quadratmeter mitten in der Stuttgarter City können sich Frauen und Männer im House of Glam Beauty Salon verwöhnen lassen. Neben Facial und Hairstyling – auch für die Braut – ist das Angebot an Gesichts- und Körperkosmetik groß: Enthaarung am ganzen Körper mit Soprano ICE Diodenlaser, Original Fadentechnik, professionelles Make-up für jeden Anlass, Hand- und Fußpflege und das komplette kosmetische Programm für Augenbrauen und Wimpern wie Liftings, Extensions, Permanent Make-up und Microblading gehören im Salon in der Eberhardstraße selbstverständlich zum Repertoire. Den Kunden gefällt es. Für den Rundum-Service werden im Schnitt 4,9 Sterne vergeben.

Kontakt: House of Glam Beauty Salon, Eberhardstraße 73, 70173 Stuttgart, Webseite.

Mein Kosmetik Studio

„Mein Kosmetik Studio ist eine Stadtoase, ein Ort, an dem man sich zuhause und geborgen fühlt, die Seele baumeln lassen kann und volle Aufmerksamkeit bekommt“, sagt Inhaberin Elena Schwarz. In ihrem Salon mitten im Heusteigviertel kombiniert sie Spa und Kosmetikanwendung mit nachhaltigen High-End Produkten und das alles im exklusiven Ambiente. Das kommt an und wird von Frauen und Männern, die sich bei Elena Schwarz und ihrem Team eine Auszeit gönnen, mit fünf Sternen bewertet. Ein Fingerzeig dafür, dass der eingeschlagene Weg mit Clean Skincare, Naturkosmetik und veganen Kosmetika der richtige ist.

Kontakt: Mein Kosmetik Studio, Heusteigstraße 47, 70180 Stuttgart, Webseite.