Schönheitsideale: Frauen tragen wieder Beinhaar

Wieder öfter zu sehen: Frauen, die sich nicht rasieren.

Der unbehaarte weibliche Körper gilt als Ideal. Dem widersetzen sich manche junge Frauen. Das ist irritierend attraktiv.











Moment mal! Was verstört so an den zwei Frauen im Stuttgarter Schlossgarten? Knödeldutt auf dem Kopf, Tops wie eine zweite Haut, die kurzen Jeans sehr kurz. Soweit so uniform. Aber über den Birkenstocks erheben sich bepelzte Beine. Es sprießt ungeniert die weibliche Haarpracht an Unter- und Oberschenkeln. Was für ein Wuchs! Oder eine andere haarige Begegnung im Urlaub dieses Jahr in Weimar: Musikfest auf dem Theaterplatz unter den Blicken der Schürzenjäger Goethe und Schiller auf ihrem Sockel. Es tanzt ein Grüppchen junger Frauen – und ihr Beinhaar weht im Sommerwind.