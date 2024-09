Die Haartransplantations Kosten in der Türkei sind viel erschwinglicher als in Deutschland, wo sie häufig ein kleines Vermögen kosten.

Haarausfall kann für die Betroffenen sehr belastend sein. Jeder Blick in den Spiegel kratzt am Selbstbewusstsein und jeder Versuch, eine Frisur ohne freiliegende Kopfhaut hinzubekommen, fällt schwerer. Abhilfe verspricht eine Haartransplantation, bei der die kahlen Stellen mit Haarfollikeln aus einem Spenderbereich aufgefüllt werden.

Aufgrund der hohen Preise in Deutschland entscheiden sich immer mehr Männer und Frauen dafür, den Eingriff im Ausland durchführen zu lassen – Hauptziel: Kliniken in der Türkei. Doch warum sind bei der Haartransplantation in der Türkei die Kosten vergleichsweise niedrig? Und hat das einen Einfluss auf die Qualität?

Haartransplantation zwischen Orient und Okzident: Hier ist alles inklusive

Die Preise für Haartransplantationen hängen von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen spielt die Anzahl der benötigten Grafts eine Rolle, zum anderen auch die Methode der Haarverpflanzung. Die Wahl der Klinik wirkt sich ebenfalls darauf aus, wie viel die Haartransplantation in der Türkei kostet.

Tatsächlich kostet eine Haartransplantation im Land am Bosporus um bis zu 70 Prozent weniger als in Deutschland. Die Cosmedica Clinic in Istanbul bietet zum Beispiel All inclusive Pakete an, bei denen Patienten nicht nur die Haartransplantation, sondern auch einen Hol- und Bring-Service zwischen Flughafen, Hotel und Klinik, eine Fünf-Sterne-Unterkunft, alle notwendigen Medikamente und viele weitere Leistungen erhalten. Zum Preis hinzuzurechnen sind die Kosten für den Hin- und Rückflug. Optional ist es möglich, ergänzend zum Rundum-Sorglos-Paket zusätzliche Angebote wie ein After-Care-Paket zu buchen.

Bei der preiswertesten Variante wird die Haarverpflanzung mit der FUE Methode (Follicular Unit Extraction) durchgeführt. Hierbei entnimmt der Behandler die Haarwurzeln einzeln mithilfe einer Hohlnadel und bringt sie behutsam in Haarkanäle ein, die er vorab mit einer feinen Saphirklinge öffnet. Beim DHI Verfahren kommt ein spezieller Implanter Pen zur Anwendung. Diese Form der Behandlung ist noch schonender für die Kopfhaut und ermöglicht eine höhere Haardichte. Selbst das VIP-Paket, bei dem der deutschsprachige Klinik-Leiter Dr. Levent Acar persönlich Hand anlegt, ist preiswerter als der erschwinglichste Eingriff in Deutschland.

Trotz günstiger Preise keine Abstriche in der Qualität

Dass die Kosten für eine Haartransplantation in der Türkei so niedrig ausfallen, liegt unter anderem an den günstigen Lebenshaltungskosten gegenüber Deutschland. Sowohl Produkte als auch Dienstleistungen sind wesentlich preiswerter und die Gehälter des medizinischen Personals geringer. Der Wechselkurs zwischen den Landeswährungen trägt ebenfalls zu den günstigeren Preisen bei.

Wer mit einer Haartransplantation in der Türkei Kosten sparen möchte, muss keine Kompromisse hinsichtlich der Qualität eingehen. Die führenden Kliniken in Istanbul arbeiten ausnahmslos mit modernsten Methoden wie der FUE-, der DHI- und der DHI-Saphir-Technik. Als Pioniere der ersten Stunde im Bereich der Haarverpflanzung haben die Transplantationsspezialisten in der Türkei eine große Expertise erworben, die heute Patienten aus aller Welt, nicht zuletzt aus Deutschland, zugutekommt.

In wenigen Stunden zur neuen, dauerhaften Haarpracht

Wie lange eine Haartransplantation dauert, richtet sich nach der Anzahl der benötigten Grafts und der Transplantationsmethode. Durchschnittlich erstreckt sich der Eingriff über zwei bis sieben Stunden. Währenddessen kann sich der Patient mit Musikhören oder Fernsehschauen ablenken. Bereits am nächsten Tag sind normale Aktivitäten möglich.

Im Vergleich zu medikamentösen und kosmetischen Haarwuchsmitteln erbringt eine Haartransplantation in der Türkei ein dauerhaftes Ergebnis. Als Spenderbereich dient in aller Regel der Hinterkopf. Die dort gewonnenen Haarfollikel sind weniger empfindlich gegenüber dem männlichen Sexualhormon DHT, das für den erblich bedingten Haarverlust ursächlich ist. Dank dieser Resistenz fallen die verpflanzten Haare im Normalfall nicht wieder aus.

Haartransplantation in Istanbul – nicht nur aus Kostengründen eine gute Option

Eine Haartransplantation kann Frauen und Männern ihre einstige Haarpracht zurückgeben. In der Türkei sind die Kosten für diesen Eingriff deutlich geringer als in Deutschland. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Menschen für eine Haartransplantation in der Türkei entscheiden. Wer nach einer passenden Klinik sucht, sollte aber genau hinschauen. Vereinzelt finden sich unter den zahlreichen Anbietern für Haarverpflanzungen in der Türkei „schwarze Schafe“, die Profit über das Wohlergehen ihrer Patienten stellen.

Wer sich für Dr. Levent Acar und seine Cosmedica Clinic in Istanbul entscheidet, trifft bezüglich Service und Qualität eine gute Wahl, so die Patienten. Die Klinik, die mit zu den modernsten und renommiertesten Einrichtungen ihrer Art in der Türkei zählt, kann auf eine Vielzahl zufriedener Patienten zurückblicken. Dank jahrelanger Erfahrung erzielen Dr. Acar und sein Team mit der FUE-, der DHI- oder der DHI-Saphir-Technik immer wieder hervorragende Haartransplantations Ergebnisse.