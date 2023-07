Wohntraum in Stuttgart

19 Nachhaltige Nachverdichtung in der Stadt: Dachaufbau in einem Haus aus der Gründerzeit in Stuttgart. In den unteren Etagen hat der Architekt Sascha Bauer Geschäftsräume zu Wohnungen umgestaltet. Foto: Studio Cross Scale/Sascha Bauer, Stuttgart

Großzügiger Wohnraum entsteht auch über den Dächern der Stadt – ein Dachausbau in Stuttgart wurde jetzt mit dem Preis „Wohnbauten des Jahres 2022" ausgezeichnet.









Stuttgart - Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße, so hat der Dichter Kurt Tucholsky das Wohnwunschdenken seiner Zeitgenossen auf den Punkt gebracht. Das ist eine Weile her, stimmt aber immer noch. Die Ostsee vor dem Haus, daraus ist bei diesem Projekt in Stuttgart nichts geworden, aber immerhin vorn die Aussicht auf die Stadt und hinten idyllisches Gartengrün.