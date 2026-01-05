Schöner wohnen in Stuttgart: 7 der besten Ideen für Wohnzimmer in Stuttgarter Architektenhäusern

Fließende Raumfolgen sind in Architektenhäusern beliebt. Vom Wohnzimmer aus bietet sich möglichst eine tolle Aussicht auf die Stadt und auf den Wohn- und Kochbereich. Wir zeigen sieben besonders gelungene Wohnzimmerkonzepte in Stuttgart.

Die gute Stube, ein repräsentativer Raum, der nur zu bestimmten Zwecken genutzt – und geheizt – wird, für Gäste oder für Feste mit der Familie an hohen Feiertagen, sie hat längst ausgedient. Wobei angesichts der Energiekrise so eine „kalte Pracht“, wie so ein Zimmer auch genannt wurde, wieder in Mode kommen könnte.

Selbst das im 20. Jahrhundert alltäglich genutzte klassische Wohnzimmer mit Couch, Wandschrank samt ausklappbarer, beleuchteter Bar und Fernseher findet sich höchstens noch in unrenovierten Häusern und Wohnungen aus der Nachkriegszeit, manchmal in denkmalgeschützten Gründerzeitbauten, in denen keine Wände versetzt werden dürfen. Und in Villen, die über so viele Räume verfügen, dass auch noch ein Zimmer fürs Heimkino übrig ist und eines, das als Speisezimmer fungiert. Dies sind dann aber wohl eher nicht die repräsentativsten Räume.

Blick ins Wohnzimmer in einer Stuttgarter Villa, von dem aus man nicht auch noch die Küche überblickt. Foto: Roland Halbe/Novarc Architekten

Die Funktion des Zeigens-was-man-hat übernimmt heute oft eher die Küche. Sie ist längst ein Statussymbol, für das zuweilen fünf bis sechsstellige Eurobeträge aufgerufen werden; im besten Fall wird da auch gekocht. Und weil man so ein High-Tech-Schmuckstück nicht in einer abgeschlossenen Kammer verstecken will, wird der Raum radikal geöffnet. Egal also, welche Renovierungsshow im TV man anschaut oder über welches gelungene Sanierungsprojekt man liest, auch in unserer Zeitung – fast immer wünschen sich die Bewohner einen offenen Wohn-, Koch- und Essbereich.

In Einfamilienhäusern, die heute von Architekturbüros entworfen werden, sind ebenfalls meist großzügig ineinander übergehende Raumfolgen in den Grundrissen zu finden, gern mit raumhohen Einbauten vom Schreiner, hinter denen sich dann Stauraum für Spiele oder eben das Fernsehgerät befindet, damit nicht irgendwelche wuchtigen Möbel das schlicht ruhige Bild und die sorgfältig geplanten Blickachsen stören. Kurzum: Je offener das Konzept, desto beliebter ist das Wohnzimmer.

Bilder von derlei gut geplanten Wohnzimmern aus Stuttgarter Architektenhäusern finden Sie in unserer Bildergalerie.

Dieser Artikel erschien erstmals im Dezember 2024.