Schöne Spielplätze in Stuttgart

12 Ungewöhnliche Kletterlandschaft und viele Trampoline: der neue Spielplatz auf dem Olga-Areal im Westen Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Endlich ist es warm. Das schöne Wetter lockt Groß und Klein ins Freie. Aber wohin? Wir stellen einige schöne Spielplätze in Stuttgart vor, die einen Besuch lohnen.









Die Frequenz der schönen und auch warmen Frühlingstage wächst. Man kann also wieder Ausflüge mit den Kindern planen. Nur: wohin? Viele Spielplätze im Umfeld kennt man nur zu gut. Mal was anderes zu sehen und zu erleben wäre gut. Wir haben uns umgesehen, wo es in der Stadt schöne Spielplätze gibt, von denen einige auch einen kleinen Ausflug lohnen.