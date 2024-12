Schöne Bescherung-Star: Sorge um Chevy Chase

Gerade postete Chevy Chase (81) bei Instagram ein süßes Foto, auf dem er mit seiner kleinen Enkeltochter kuschelt. Doch die meisten seiner Follower hatten nur Augen für sein Auge. Denn unter der Brille des Komikers prangt ein gewaltiger Bluterguss. Der blau-rote Fleck zieht sich von seinem rechten Auge über die Wange bis auf die Höhe seines Nasenflügels.

"Hat dieses kleine Baby gerade Chevy verprügelt?", schrieb ein Fan. Und: "Blinzle zweimal, wenn du Hilfe brauchst". Ein anderer Follower spekulierte, dass der Schauspieler mit Jay Leno (74) wandern war. Der Talkshowmoderator war vor wenigen Wochen einen Hügel heruntergestürzt, seine ganze linke Gesichtshälfte war danach blau.

Lesen Sie auch

Chevy Chase: "Bekämpft das Verbrechen bis spät in die Nacht"

Ein Sprecher von Chevy Chase nahm die Angelegenheit ebenfalls mit Humor. "Er gibt nicht gerne damit an, aber er bekämpft das Verbrechen bis spät in die Nacht. Du kannst ihm später danken", sagte er auf Nachfrage von "TMZ".

Dann wurde der Sprecher ernst gegenüber dem US-Promiportal. Chevy Chase habe sich nur den Kopf in seinem Hotelzimmer gestoßen, als er zu einer Besprechung geeilt sei, gab er zu Protokoll.

"Schöne Bescherung"-Star fiel letztes Jahr von der Bühne

Für Chevy Chase ist das blaue Auge nicht der erste vorweihnachtliche Unfall. Vor ziemlich genau einem Jahr fiel der Star bei einem Event von der Bühne. Bei der Veranstaltung in Buffalo im US-Bundesstaat New York wurde seine Weihnachtskomödie "Schöne Bescherung" von 1989 gezeigt. Nachdem Chase, der in dem Feiertagsklassiker den Familienvater Clark Griswold verkörpert, aus unbekannten Gründen in einem Rollstuhl auf die Bühne gefahren wurde, stürzte er kurz darauf von dieser.

Beim Winken ins Publikum hatte er die Bühnenkante übersehen, da er von den Scheinwerfern geblendet wurde, hieß es später. Den Rest des Events verbrachte Chase mit einem Eispaket auf seinem Knie.