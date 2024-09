„Schöne Bescherung auf Compton Bobbin“: Nancy Mitford und ihre illustren Schwestern

1 Diese Schwestern mischten London auf: Die Schriftstellerin Nancy Mitford (rechts) mit Unity und Diana (Mitte), zwei ihrer fünf Schwestern Foto: imago images/AGB Photo

Großbritannien hat wohl keine illusterere Familie hervorgebracht als die Mitfords. Jede der sechs Schwestern war faszinierend. Nancy Mitford verewigte den exzentrischen Clan in ihren Büchern. Jetzt ist eines davon erstmals auf Deutsch erschienen.











Weihnachten, England, späte 1920er Jahre: Amabelle Fortescue, schillernde Societydame mit fragwürdiger Vergangenheit, mietet sich in ein Landhaus in den Cotswolds ein und nötigt ihre Londoner Freunde dazu, sie über die Festtage in die englische Pampa zu begleiten. Hier bringt die Feiermeute aus der Hauptstadt das bislang stinklangweilige Leben der jungen Philadelphia Bobbin aus dem eigentlich durch Tea Time, Dinner und Fuchsjagden bestimmten gleichförmigen Takt. Plötzlich steht sie zwischen zwei Männern: Soll sie einen steinreichen Marquis heiraten oder die Frau eines erfolglosen Schriftstellers werden?