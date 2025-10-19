Schönbuchturm Herrenberg: Leuchtspektakel im Rhythmus der Musik

Von 19 bis 23 Uhr wurde der Schönbuchturm am Samstag jede halbe Stunde für knapp zehn Minuten in Licht und Farbe passend zur Musik getaucht. Es herrschte ein reges Kommen und Gehen.

Schon in der Dämmerung ist sichtbar, dass dieser Samstagabend kein normaler Tagesausklang am Herrenberger Schönbuchturm sein wird. Denn während die letzten Besucherinnen und Besucher noch das 35 Meter hohe Bauwerk erklimmen, werden die Holzmasten, die drei Plattformen in zehn, 20 und 30 Metern Höhe sowie die beiden Treppenläufe bereits in warmes gelboranges Licht getaucht. Dies sind die ersten sichtbaren Vorboten für die dritte Auflage der besonderen Illumination, die der Förderverein Aussichtsturm im Naturpark und das Böblinger Landratsamt an diesem Abend von 19 bis 23 Uhr gemeinsam veranstalten.

Kurz Beginn stehen viele im großen Rund auf dem Stellberg-Plateau und blicken erwartungsvoll in Richtung Turm – die meisten davon mit ihrem Smartphone oder Kamera in der Hand. Das Erlöschen der Dauerbeleuchtung kündigt an, dass der Auftakt unmittelbar bevorsteht, ehe sich der Schönbuchturm, begleitet von den ersten harten Beats, die manche zusammenzucken lassen, hell erleuchtet aus der hereinbrechenden Nacht erhebt. Mal pulsiert die Beleuchtung, sind die Farbübergänge hart, dann wieder sanft und fließend. Einfarbige Phasen werden von polychromen Sequenzen abgelöst - immer passend zur Stimmung und Klangfarbe der jeweiligen Musik, die aus den vier Lautsprechern auf der ersten Plattform sowie den Bassboxen am Turmfuß kommen.

Musikalisch ist dabei Vielfalt angesagt, die von Pop und Rock bis Klassik reicht. Teile von Michael Jacksons „Billie Jean“, erklingen unter anderem ebenso wie „Smoke on the Water“ von Deep Purple, aber auch ein Ausschnitt aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“.

Nicht immer ist der gesamte Turm in Licht getaucht. So bleiben zum Beispiel bei der Liedzeile „Bad Liar“, in der der Sänger der Imagine Dragons sein Gegenüber auffordert, ihm in die Augen zu schauen, für einen kurzen Moment alle Scheinwerfer aus – bis auf die vier beweglichen Strahler, deren Licht sich konzentriert auf die große Stahlkugel richten, die im Turmzentrum unter der obersten Plattform hängt.

Nach genau sieben Minuten und 55 Sekunden setzt ein pyrotechnischer Funkenregen dann den Schlusspunkt, dann brandet der Applaus des Publikums auf. Während sich danach die ersten Zuschauer wieder auf den Rückweg machen, strömen neue nach – und andere bleiben und schauen sich das Spektakel noch ein weiteres Mal aus der Nähe an.

Verantwortlich für die Choreografie aus Licht, Farben und Musik war erneut die Herrenberger Firma EMT Event-Media-Tec, die schon bei den Vorgänger-Events 2019 und 2021 den Schönbuchturm quasi als 3D-Leinwand mit Licht in Szene setzten – beim zweiten Mal war die Lichtshow auch bereits musikalisch untermalt, aber immer nur zur vollen Stunde für zehn Minuten.

Bereits am Freitag waren drei Mitarbeiter von EMT über etliche Stunden mit dem Aufbau beschäftigt. Axel Joppke, David Beutel und Flynn Rupprecht verteilten dabei 64 Scheinwerfer mit Akkus, jeweils 16 rund um den Turmfuß und auf den weiteren drei Ebenen, immer paarweise an den Masten. Sie positionierten zudem die vier beweglichen Strahler und die Funkenmaschinen, die per Powerbanks mit Strom versorgt werden. Angesichts der vielen Male, die sie auf dem Turm gewesen seien, „können wir uns das Fitnessstudio für die nächsten zwei Wochen sparen“, finden die drei. Dabei spart die hochmoderne Technik bereits etliche Laufwege, erklärt David Beutel. Denn: „Die Lampen sind nicht verkabelt“, sondern bekommen alle ihr Steuersignal per Richtantenne. Die Technik, die nicht im Turm verbaut ist, haben die drei in einen Smart gepackt, der bei einer kleinen Baumgruppe neben dem Turm parkt. Zusätzlich zur Technik für das eigentliche Event hat EMT auch die beiden Wegvarianten, die vom Parkplatz am Naturfreundehaus auf den Stellberg führen, mit zahlreichen Akkulampen auf Stativen sowie einigen LED-Solar-Fackeln ausgeleuchtet.

Weil sich die Lichtshow jede halbe Stunde wiederholt und ein kostenloser Shuttlebus von Herrenberg aus eingerichtet ist, entzerrt sich der Publikumszustrom per Auto über die Landstraße, die während des Events nur in Richtung Hildrizhausen befahren werden darf. Ins besondere zu Beginn reichen somit die Parkplatzkapazitäten in Schönbuchturmnähe aus.

Fakten zum Schönbuchturm

Bauwerk

Der Schönbuchturm auf dem Herrenberger Stellberg wurde im Juni 2018 eröffnet. Seine sich kelchartig auffächernden acht Masten, die das filigran wirkende Bauwerk tragen, bestehen aus heimischem Lärchenholz. Diese sind durch ein Netz aus Stahlseilen mit einer Gesamtlänge von 1,1 Kilometern mit dem Fundament verspannt. Jeweils 174 Stufen zählen die beiden gegenläufigen Spindeltreppen. Der Turm darf kostenlos von Sonnenauf- bis -untergang bestiegen werden.