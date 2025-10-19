Schönbuchturm Herrenberg: Leuchtspektakel im Rhythmus der Musik

Von 19 bis 23 Uhr wurde der Schönbuchturm am Samstag jede halbe Stunde für knapp zehn Minuten in Licht und Farbe passend zur Musik getaucht. Es herrschte ein reges Kommen und Gehen.
Schon in der Dämmerung ist sichtbar, dass dieser Samstagabend kein normaler Tagesausklang am Herrenberger Schönbuchturm sein wird. Denn während die letzten Besucherinnen und Besucher noch das 35 Meter hohe Bauwerk erklimmen, werden die Holzmasten, die drei Plattformen in zehn, 20 und 30 Metern Höhe sowie die beiden Treppenläufe bereits in warmes gelboranges Licht getaucht. Dies sind die ersten sichtbaren Vorboten für die dritte Auflage der besonderen Illumination, die der Förderverein Aussichtsturm im Naturpark und das Böblinger Landratsamt an diesem Abend von 19 bis 23 Uhr gemeinsam veranstalten.