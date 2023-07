1 Der Nexios steht im Böblinger Depot bereit. Fahren darf er wegen Bremsproblemen wohl noch 18 weitere Monate nicht. Foto: /Stefanie Schlecht

Auf der Schönbuchbahn sollten eigentlich längst neue Züge rollen. Doch der spanische Hersteller CAF hatte falsche Bremsen eingebaut. Nun ist klar: Der Umbau dauert mindestens bis März 2024. Im Landratsamt ist man verärgert und will sich jetzt nach anderen Fahrzeugen umschauen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die erneute Hiobsbotschaft kam am 30. September in einem Brief aus Spanien. Der Eisenbahnhersteller CAF erklärte dort, dass die neuen elektrischen Fahrzeuge für die Schönbuchbahn wegen der noch nicht gelösten Bremsproblematik eine weitere Warteschleife drehen müssen, bis sie auf der Trasse rollen. März 2024 lautet das neue Startdatum, das der spanische Hersteller nun zusichert. Damit stünden die Züge, die CAF eigens für die Schönbuchbahn entwickelt hat, fast drei Jahre später als ursprünglich einmal vereinbart auf dem Gleis.