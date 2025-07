Schönbuchbahn: Die neuen Elektro-Züge sind jetzt im Einsatz

1 Einer der Elektrozüge fuhr bei der Einweihung feierlich ein. Foto: Eibner-Pressefoto/Max Vogel

Die Elektro-Fahrzeuge der Schönbuchbahn sind an diesem Wochenende offiziell in Betrieb genommen worden. Dem Festakt wohnte auch Verkehrsminister Winfried Hermann bei.











Mit einem lauten Signalton fährt einer der neuen Elektro-Züge der Schönbuchbahn feierlich in das Betriebswerk der Schönbuchbahn in der Talstraße in Böblingen ein. Nach 15 Jahren Planungs- und Bauzeit und einigen Jahren Verspätung erfolgt auf der Strecke der Schönbuchbahn zwischen Böblingen und Dettenhausen nun endlich der langersehnte Wechsel von Diesel- auf Elektroantrieb.