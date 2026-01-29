 Schönbuch und Schwarzwald: Warum die geplante Grünbrücke über die B14 von „nationaler Relevanz“ ist

Schönbuch und Schwarzwald sollen verbunden werden, zum Wohl vieler Tiere. Ein Wildkatzenkorridor zwischen Herrenberg und Nufringen könnte mit der geplanten Grünbrücke entstehen.
Wenn Wildtiere von A nach B wandern wollen, stoßen sie immer wieder auf gefährliche Hindernisse – wie die Bundesstraße 14 zwischen Herrenberg und Nufringen. Sie zerschneidet den natürlichen Lebensraum von Hirschen, Wildschweinen oder Wildkatzen. Diese sind besonders geschützt. In den nächsten Jahren könnten sie endlich eine Art Geleitschutz bekommen.