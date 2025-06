Schönaichs Bürgermeisterin: Anna Walther macht Brustkrebserkrankung öffentlich

1 Anna Walther ist seit 2021 Bürgermeisterin Schönaichs. Foto: Eibner/Archiv

Anna Walther, die Bürgermeisterin Schönaichs, hat Brustkrebs. Das gab sie in einer Gemeinderatssitzung bekannt. Trotzdem will sie ihre Arbeit im Rathaus fortsetzen.











Die Schönaicher Bürgermeisterin Anna Walther (40, SPD) ist an Brustkrebs erkrankt. Das berichtete sie am Dienstag in einer Gemeinderatssitzung. In einer sehr persönlichen Mitteilung habe sie über die vergangenen Wochen, die von Sorge, medizinischen Eingriffen, aber auch von Hoffnung und Zuversicht geprägt gewesen seien, berichtet, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Schönaicher Rathaus.