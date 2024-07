Schönaicher tauscht Hollywood mit Foodtruck: Wenn der Musiker die Currywurst entdeckt

1 Statt Musik für Schlagergrößen und Hollywoodfilme zu komponieren, macht er nun in Currywurst: Jochen Schild aus Schönaich. Foto: Morawitzky

Jochen Schild hat Musik für Hollywoodfilme gemacht, mit Hans Zimmer und Helene Fischer gearbeitet. Nun hat er einen Foodtruck in seinem Heimatort Schönaich eröffnet.











„Irgendwann habe ich mir gesagt: Wenn mein Name mal auf einer goldenen Schallplatte steht, dann mache ich nen Imbiss auf!“ Jochen Schild ist es, der sich dies gesagt hat. Er wurde geboren in Böblingen, wuchs auf in Schönaich, lebte lange Zeit in den USA. Als Musiker arbeitete er mit an Blockbustern wie „Fluch der Karibik“, „Iron Man“ und „Shrek“. Zurückgekehrt nach Deutschland arbeitete er für Schlagergrößen wie Helene Fischer, Maite Kelly, Semino Rossi. Und er steht nun, jeden Dienstag von 11 bis 15 Uhr, im Schönaicher Industriegebiet in seiner Imbissbude und verkauft Currywurst, Pommes und Burger.