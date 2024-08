Unbekannter bricht in Penny ein – Polizei sucht Zeugen

Der Einbrecher ist flüchtig. (Symbolbild)

Ein Unbekannter ist am frühen Samstagmorgen in Schönaich in ein Lebensmittelgeschäft eingestiegen und hat diverse Verkaufsartikel entwendet. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.











Am Samstag ist in ein Geschäft in Schönaich (Kreis Böblingen) eingebrochen worden. Die Polizei fahndet nun nach dem flüchtigen Täter.