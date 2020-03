7 Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße 1074 bei Schönaich. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Ein heftiger Unfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, hat am Samstagnachmittag auf der K1074 bei Schönaich für vier verletzte Personen und ein riesiges Trümmerfeld von rund 200 Metern gesorgt.

Schönaich - Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Samstagnachmittag in Schönaich (Kreis Böblingen) gekommen. Beteiligt waren vier Fahrzeuge, vier Personen wurden verletzt und die Kreisstraße 1074 zwischen Holzgerlingen und Schönaich musste – unter anderem wegen des riesigen Trümmerfeldes von rund 200 Metern – für fast zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Wie die Polizei meldet, übersah der 58-jährige Fahrer eines Renault Master Kleinlastwagens, der auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Holzgerlingen unterwegs war, aus bislang unbekannter Ursache den vor ihm stehenden VW Touran eines 69-Jährigen, der in gleicher Fahrtrichtung an der Zufahrtsstraße zum Freibad nach rechts in diese abbiegen wollte.

Der Lastwagenfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und versuchte noch eine Kollision zu verhindern, indem er nach links auswich, doch dazu war es schon zu spät. Der Renault Master krachte in das Heck des Touran, sodass dieser durch die Wucht des Aufpralls nach vorne geschleudert wurde und im Bereich der Einmündung mit dem Fiat Stilo eines 62-Jährigen kollidierte, der aus Richtung Freibad verkehrsbedingt an der Einmündung wartete.

Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro

Außerdem streifte der 58-Jährige mit seinem Renault im weiteren Verlauf noch einen BMW im Gegenverkehr, an dessen Steuer eine 29-jährige Frau saß. Der BMW riss sich hierbei am Kastenaufbau des Renault Master das linke hintere Rad ab, geriet ebenfalls ins Schleudern und kam schließlich in Fahrtrichtung Schönaich nach links von der Fahrbahn ab.

Bei dem Unfall wurden sowohl der Fahrer des Touran und seine 67-jährige Beifahrerin, als auch die Fahrerin des BMW und ihre 20-jährige Beifahrerin verletzt. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarzt-Fahrzeug vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Drei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Straße musste die Strecke zwischen Holzgerlingen und Schönaich für fast zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.