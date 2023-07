Schön wohnen in Stuttgart

22 Tanzt mit einer vertikalen Holzlamellen-Fassade schick aus der Reihe: Umgebautes Reihenendhaus in Stuttgart Uhlbach. Foto: Thomas Sixt Finckh/FINCKH ARCHITEKTEN BDA

Eine vierköpfige Familie hat im Stuttgarter Stadtteil Uhlbach ein altes Reihenhaus zu einem schicken Zuhause mit Blick auf die Weinberge umbauen lassen. Ein Besuch. [Plus-Archiv]









Stuttgart - Es geht leicht bergauf, links am Weg mehrt sich schon das Grün, Sträuche, Büsche, Bäume, dann geht es in eine Anliegerstraße, und die stilistisch unterschiedliche Architektur der Ein- und Mehrfamilienhäuser zeigt, dass hier seit einigen Jahrzehnten immer wieder gebaut wurde. Dann kommt einem ein quer zur Straße stehenden Riegel aus Reihenhäusern in den Blick. Eines tanzt gehörig aus der Reihe und setzt einen extravaganten Schlusspunkt.