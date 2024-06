19 Der sorgsam renovierte Gründlehof von 1683 liegt idyllisch am Waldrand im Schwarzwald. Weitere Bilder in der Bildergalerie. Foto: Hardy Happle Architektur/Markus Schwer

Vorher-Nachher-Traum: Eine junge Familie und der Architekt Hardy Happle retten einen heruntergekommenen Hof in Hornberg und gestalten ihn um in ein großzügiges Zuhause.











Wenn die Nachbarn wieder einmal sehr nachtaktiv waren, wenn das Getöse der Metropole die Nerven beansprucht, träumt sich der Städter an einen Ort abseits der lärmenden Menge. Ein Haus am Waldrand, idyllisch, abgeschieden und doch mit einem Dorf in der Nähe. Jeden Tag Brot backen und alles Gemüse selber anbauen wäre dann doch auch anstrengend. Wer es sich leisten kann und das Glück hat, findet ein altes Gemäuer und ein Architekturbüro, das Ideen für den zeitgemäßen Umbau so eines Gemäuers hat. Hardy Happle führt so ein Büro; seit vielen Jahren gestaltet er in die Jahre gekommene Schwarzwaldhäuser um. „Häufig sind es Ferien- oder Wochenenddomizile von Bauherren, die in der Stadt wohnen“, sagt er.