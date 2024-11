Schockierende neue Details: Mohamed Al-Fayed soll 111 Frauen missbraucht haben

(dr/spot) 28.11.2024 - 11:57 Uhr , aktualisiert am 28.11.2024 - 11:57 Uhr

1 Mohamed Al-Fayed starb 2023 im Alter von 94 Jahren in seiner Wahlheimat London. Foto: imago/Pond5 Images / xYayimagesx

Das wahre Ausmaß des Missbrauchsskandals um den verstorbenen Harrods-Besitzer Mohamed Al-Fayed wird immer deutlicher. Wie die britische Polizei nun enthüllte, soll der Geschäftsmann über vier Jahrzehnte 111 Frauen und Mädchen missbraucht haben.











Das Ausmaß des Missbrauchsskandals um den verstorbenen Kaufhaus-Magnaten Mohamed Al-Fayed (1929-2023) erschüttert Großbritannien. Wie die Metropolitan Police in London jetzt bekannt gab, soll der frühere Harrods-Besitzer über vier Jahrzehnte hinweg insgesamt 111 Frauen und Mädchen sexuell missbraucht haben. Zumindest gingen so viele Anzeigen bei den Behörden ein. Die jüngste Betroffene soll demnach erst 13 Jahre alt gewesen sein. Darüber berichtet unter anderem die britische Zeitung "The Guardian".