Schockdiagnose für Theater-Star: House of the Dragon-Star Simon Russell Beale hat Darmkrebs

Erst musste er eine Hauptrolle absagen, nun hat Simon Russell Beale den Grund dafür öffentlich gemacht: Der britische Shakespeare-Schauspieler ist an Darmkrebs erkrankt. Bei einem Auftritt in London sprach der 65-Jährige erstmals offen über seine Diagnose.
Lange blieb offen, warum Simon Russell Beale (65) im vergangenen September überraschend aus der vielbeachteten Inszenierung von "Titus Andronicus" ausstieg. Nun hat der britische Shakespeare-Schauspieler selbst die Antwort gegeben: Der 65-Jährige ist an Darmkrebs erkrankt. Das berichtet die britische Zeitung "The Times".