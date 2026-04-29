Schockdiagnose für Theater-Star: House of the Dragon-Star Simon Russell Beale hat Darmkrebs

Erst musste er eine Hauptrolle absagen, nun hat Simon Russell Beale den Grund dafür öffentlich gemacht: Der britische Shakespeare-Schauspieler ist an Darmkrebs erkrankt. Bei einem Auftritt in London sprach der 65-Jährige erstmals offen über seine Diagnose.

Lange blieb offen, warum Simon Russell Beale (65) im vergangenen September überraschend aus der vielbeachteten Inszenierung von "Titus Andronicus" ausstieg. Nun hat der britische Shakespeare-Schauspieler selbst die Antwort gegeben: Der 65-Jährige ist an Darmkrebs erkrankt. Das berichtet die britische Zeitung "The Times".

Russell Beale machte seine Erkrankung bei einer Veranstaltung im Restaurant "The Delaunay" in Londoner Stadtteil Covent Garden öffentlich. Zwei Wochen vor dem geplanten Start der Londoner Aufführungen hatte er die Titelrolle der Royal Shakespeare Company kurzfristig abgegeben. In einer gemeinsamen Mitteilung von Hampstead Theatre und RSC hieß es damals lediglich, der Rückzug erfolge "aus gesundheitlichen Gründen" - Details nannten die Verantwortlichen nicht.

"Es hat mir das Herz gebrochen"

Erst auf der Bühne in Covent Garden brach der Tony-Preisträger sein Schweigen. "Ich habe beschlossen, es allen zu sagen", erklärte Russell Beale laut "The Times". Demnach sei er nach dem Dreh für "House of the Dragon" ins Krankenhaus gebracht worden. "Dort wurde der Darmkrebs festgestellt." Die vergangenen acht Monate seien "ein bisschen schwierig" gewesen, sagte er. Besonders schmerzhaft sei für ihn aber die Absage an "Titus Andronicus" gewesen, etwas, das er zuvor noch nie habe tun müssen.

"Es hat mir das Herz gebrochen, bei 'Titus' aussteigen zu müssen, weil es so eine gute Show war", so der Schauspieler weiter. Die Hauptrolle mit ihren 711 Zeilen übernahm schließlich John Hodgkinson. Russell Beale hatte den blutigen Rachehelden zuvor von April bis Juni 2025 am Swan Theatre in Stratford-upon-Avon gespielt.

Bühnen-Comeback bereits geplant

Trotz der Diagnose blickt der Schauspieler nach vorn. "Im Moment bin ich an dem komischen Punkt, an dem ich mich frage: Soll ich es wagen?", verriet er dem Publikum. "Ich habe mich entschieden, das Risiko einzugehen. Nächste Woche fange ich wieder an." Die Zuhörer reagierten mit Applaus. Im Sommer wird Russell Beale auf einer UK-Tour Shakespeares "Venus and Adonis" als Erzähler einer Puppentheater-Inszenierung begleiten.

Russell Beale gilt als einer der bedeutendsten Shakespeare-Darsteller seiner Generation. Er spielte Hamlet, König Lear und Falstaff, gewann für "The Lehman Trilogy" einen Tony Award und stand zuletzt für die HBO-Serie "House of the Dragon" sowie für den jüngsten "Downton Abbey"-Film vor der Kamera. 2019 wurde er für seine Verdienste um das Theater zum Ritter geschlagen.