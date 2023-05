1 Die mutmaßliche Betrügerbande rund um die Angeklagte hatten sich auf Schockanrufe bei Senioren spezialisiert. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Gemeinsam mit einer Bande soll eine junge Frau fast eine halbe Million Euro mit Schockanrufen bei älteren Menschen erbeutet haben. Die mutmaßlichen Betrüger schlugen indes nicht nur in Baden-Württemberg zu.









Da sie in einer Bande ältere Menschen mit sogenannten Schockanrufen um fast eine halbe Million Euro betrogen haben soll, sieht nun eine 24 Jahre alte Frau ihrem Prozess entgegen. Der Frau ist angeklagt, mehrfach hohe Bargeldsummen, Gold und Schmuck von den Opfern abgeholt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch vor dem Landgericht in Freiburg berichtete. Die Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft und wurde in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Der Gerichtsprozess soll bis Mitte Juni dauern.