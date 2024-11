Schockanruf-Masche in Ditzingen-Hirschlanden: Frau übergibt ihren Schmuck an Betrüger

Frau übergibt ihren Schmuck an Betrüger

Schockanruf-Masche in Ditzingen-Hirschlanden

1 Der Frau wurde erzählt, ihre Tochter habe einen schlimmen Unfall verursacht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine Seniorin ist in Hirschlanden Opfer von Betrügern geworden. Am Telefon behaupteten Unbekannte, ihre Tochter habe einen Unfall verursacht. Daraufhin nimmt das Unheil seinen Lauf.











Eine Seniorin aus Hirschlanden ist am Donnerstag Opfer der dreisten Schockanruf-Betrugsmasche geworden. Noch unbekannte Täter riefen die Geschädigte gegen 16.30 Uhr an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie machten der Seniorin glaubhaft, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Hierbei soll ein Kind ums Leben gekommen sein, die Mutter liege schwer verletzt im Krankenhaus. Um eine Haftstrafe der Tochter zu verhindern, solle die Seniorin sämtlichen Goldschmuck zusammentragen und an eine Kontaktperson übergeben.

Als die Frau mit dem Schmuckbeutel vor die Haustür trat, wartete dort schon ein Mann, um die Wertsachen entgegenzunehmen. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten, schlanken Mann mit dunkelbraunen, kurzen Haaren gehandelt haben. Er soll eine graue Jogginghose und schwarze Oberbekleidung sowie Sportschuhe getragen haben. Der Wert des übergebenen Schmuckes kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Abholer, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0800 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.