Schockanruf in Schorndorf: Tödlicher Unfall? Betrügerische Anrufer erbeuten über 100 000 Euro

Mit der Lüge vom Unfall der Tochter ergaunern Unbekannte am Dienstag in Schorndorf-Miedelsbach Bargeld und Schmuck im Wert von über 100 000 Euro.

Erneut haben unbekannte Täter ein älteres Ehepaar um einen hohen Geldbetrag gebracht. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Senioren aus dem Schorndorfer Stadtteil Miedelsbach (Rems-Murr-Kreis) am Dienstagnachmittag telefonisch über ihren Festnetzanschluss kontaktiert. Der Anrufer teilte mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und forderte anschließend die Herausgabe von Wertgegenständen.

Diese sollten laut dem Anrufer der Staatsanwaltschaft übergeben werden, um eine Inhaftierung der Tochter abzuwenden. Der Mann hob anschließend einen niederen fünfstelligen Bargeldbetrag ab und fuhr zum vereinbarten Treffpunkt auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Göppinger Straße. Dort übergab er dem Abholer, der vermutlich mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs gewesen war, das Bargeld.

Lesen Sie auch

Schmuck und Bargeld im Wert von 100 000 Euro erbeutet

Im Anschluss stellten die Täter erneut telefonischen Kontakt zu ihren arglosen Opfern her und gaben an, dass der übergebene Geldbetrag nicht ausreiche, um die Haft abzuwenden. Die Geschädigten packten anschließend mehrere hochwertige Schmuckstücke sowie einen niederen vierstelligen Bargeldbetrag in eine Stofftasche. Der Mann begab sich gemäß Weisung der Täter nun erneut zum vorherigen Treffpunkt und übergab die Stofftasche gegen 16.20 Uhr einem weiteren männlichen Abholer, der vermutlich zu Fuß zum Treffpunkt kam. Der Schaden dürfte insgesamt im sechsstelligen Bereich liegen.

Beide Abholer wurden als etwa 20 bis 30 Jahre alte Männer mit schlanker Statur und dunklen Haaren beschrieben.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenstipps:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit und überprüfen Sie die Angaben des Anrufers.

Niemals Geld oder Wertsachen an Fremde übergeben. Die echte Polizei fordert so etwas nie.

Rufen Sie Angehörige oder die Polizei unter bekannten Nummern zurück.

Besprechen Sie Geldforderungen immer mit vertrauenswürdigen Personen.

Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung.

Schützen Sie Ihre Telefonnummer: Lassen Sie alte, auffällige Nummern ändern und kürzen Sie den Vornamen im Telefonbuch ab.

Bei Verdacht sofort auflegen und die Polizei unter 110 verständigen.

Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden und Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 73 61 / 58 00 bei der Polizei zu melden.