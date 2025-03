Schockanruf in Rudersberg: Telefonbetrüger gibt sich als Strafverteidiger „Dr. Maier“ aus – Rentner verliert hohe Summe

Schockanruf in Rudersberg

1 Häufig haben es die Telefonbetrüger auf Senioren abgesehen. Foto: IMAGO/Daniel Schäfer

Ein Schockanrufer überlistet einen Rentner in Rudersberg, indem er diesem vorgaukelt, seine Tochter habe einen schweren Unfall verursacht. Der Rentner händigt daraufhin den Betrügern Goldbarren und Bargeld aus.











Erneut haben Telefonbetrüger in der Region fette Beute gemacht. Diesmal hat es einen Rentner aus Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) erwischt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Senior am Montag von einem Unbekannten angerufen, der sich als Strafverteidiger „Dr. Maier“ ausgab. Dieser erzählte fälschlicherweise, dass die Tochter des Mannes einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind schwer verletzt worden sei, das nun in Stuttgart im Klinikum liegen würde.