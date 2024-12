Schockanruf in Rudersberg: Seniorin verliert durch Trickbetrug 60 000 Euro

1 Eine Seniorin in Rudersberg ist Opfer eines Schockanrufs geworden. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Betrüger rufen am Dienstag eine Seniorin in Rudersberg an und täuschen vor, dass deren Tochter in Schwierigkeiten steckt und nur durch eine Kaution freikommt. Die Dame übergibt daraufhin 60 000 Euro.











Eine Seniorin hat durch Trickbetrüger einen hohen finanziellen Schaden erlitten. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die Frau im Rudersberger Teilort Schlechtbach am Dienstagabend einen Anruf von Unbekannten. Die Täter täuschten dabei in bekannter Manier vor, dass die Tochter der Frau nach einem Unfall bei der Polizei in Gewahrsam sei und sie daher eine Kaution bezahlen müsse. Die Seniorin übergab einen Tag später Bargeld in Höhe von rund 60 000 Euro an eine unbekannte Person. Diese war schlank, etwa 30 Jahre alt und gab sich als Polizist aus.