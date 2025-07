Die Betrüger behaupten, die Tochter sei in einen tödlichen Unfall verwickelt. Die Mutter glaubt ihnen - und sucht Schmuck und Wertsachen zusammen.

Eine 67 Jahre alte Frau aus Bellenberg (Landkreis Neu-Ulm) ist durch Betrüger um Gold und Schmuck im Wert von 100.000 Euro gebracht worden. Die Betrüger hätten die Frau angerufen und behauptet, ihre Tochter sei schuld an einem tödlichen Unfall, teilte die Polizei mit.

Für die vermeintliche Kaution sammelte die Frau bei sich zu Hause Wertsachen. Nach der Übergabe sei sie misstrauisch geworden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Täter wirken wie echte Polizisten am Telefon

Kriminelle tischen ahnungslosen Opfern immer wieder die gleiche Geschichte auf – und haben sehr oft Erfolg damit. Die Täter wirken seriös am Telefon und geben sich oft als Polizisten aus. Sie leiten die Gespräche teilweise sogar weiter, um vorzutäuschen, dass nun ein Staatsanwalt am Telefon sei. In einigen Fällen wird auch ein Wimmern im Hintergrund eingespielt.

Die Geschichte ist sehr schwer zu durchschauen. Skeptisch werden sollten die Opfer, wenn es um eine Kaution geht. Die kennt man zwar aus US-Serien – doch in Deutschland kann man niemanden über eine Kaution freikaufen.