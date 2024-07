Schockanruf in Marbach: Enkelin soll Kind getötet haben – Senior zahlt hohe Geldsumme

1 Die Polizei empfiehlt im Zweifel aufzulegen und sich eigenständig rückzuversichern. (Symbolbild) Foto: Polizeiberatung

Ein 82-Jähriger aus Marbach ist von einem Betrüger kontaktiert worden, der sich als Polizist ausgab und von einem tragischen Unfall berichtete.











Ein 82-Jähriger aus Marbach ist auf eine fiese Masche von Betrügern hereingefallen: Ein Unbekannter hatte ihn am Mittwoch angerufen, sich als Polizist ausgegeben und erzählt, dass seine Enkelin einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei. Zur Begleichung der Schuld solle der Senior nun mehrere Tausend Euro zahlen, wozu sich dieser bereit erklärte. Gegen 14.30 Uhr klingelte dann wiederum ein Mann an der Haustür des 82-Jährigen und nahm das Geld in Empfang. Letzterer kontaktierte zwei Stunden später erneut die Polizei – wodurch der Betrug schließlich aufflog.