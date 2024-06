Schockanruf in Bietigheim-Bissingen: Seniorin übergibt wertvollen Schmuck

1 Nach der Übergabe war der Anrufer nicht mehr erreichbar. (Symbolbild) Foto: //K. Schmitt

Eine 91-Jährige aus Bietigheim-Bissingen ist am Montag von Betrügern kontaktiert worden: Ihr Sohn habe einen Unfall verursacht, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist. Nun sitze er in Haft – außer sie zahle sofort eine Kaution.











Eine 91-Jährige aus Bietigheim-Bissingen ist am Montag zum Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Sie war von Betrügern kontaktiert wurden, die behaupteten, ihr Sohn sei in einen schweren Unfall verwickelt gewesen, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist. Er sitze nun in Untersuchungshaft – gegen eine Kaution könnte er aber wieder auf freien Fuß kommen. Die Seniorin bot daraufhin Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro an.