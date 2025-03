Schock-Nachzahlung in Freiburg: 18.000 Euro Stromrechnung – Rentner kämpft um sein Geld

1 Unvorstellbare Stromrechnung: Der Freiburger Berthold Buschmann soll 18.000 Euro für nachzahlen. Foto: Berthold Buschmann/privat

Berthold Buschmann ist fassungslos: Der Rentner aus Freiburg hat eine Stromrechnung in Höhe von 18.000 Euro bekommen. Jetzt kämpft der 70-Jährige um sein Geld.











Beim Blick auf seine Stromrechnung fällt Berthold Buschmann aus allen Wolken. Die Summe, die der Rentner aus Freiburg seinem Energieversorger Badenova Netze nachzahlen soll, ist unvorstellbar hoch. Schwarz auf weißt steht es da: Mehr als 18.000 Euro soll der 70-Jährige berappen. Der Familienvater ist sich sicher: Er ist Opfer einer Manipulation am Stromzähler geworden. „Das ist kriminell, was da abgelaufen ist“, sagt Buschmann, der seit mehr als drei Jahrzehnten mit seiner Familie in dem Mietshaus im Stadtteil Stühlinger wohnt. Jetzt will der Rentner um sein Geld kämpfen.