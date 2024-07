Schock in Kroatien: Mann tötet fünf Menschen in Altenheim

1 Ein Mann soll fünf Menschen in einem Altenheim in Kroatien getötet haben. Foto: Armin Weigel/dpa

Zagreb - Ein Mann soll in Kroatien fünf Menschen in einem Altenheim getötet haben. Das berichtete das kroatische Nachrichtenportal "index.hu". Der bewaffnete Mann sei in das Alten- und Pflegeheim in Daruvar eingedrungen und habe aus zunächst unklaren Motiven um sich geschossen. Fünf Opfer seien sofort tot gewesen, es gebe weitere Verletzte. Der Angreifer sei kurz danach in einem Café von der Polizei gestellt und festgenommen worden.