Was als entspannter Abend mit einer guten Freundin begann, endete für Zico Banach im Alptraum. Der Ehemann von "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin Pia Tillmann wurde offenbar unter Drogen gesetzt und ausgeraubt. Die Diebe nahmen neben seinem Handy auch die Eheringe des Paares mit.

Das Wochenende hat für "Sommerhaus der Stars"-Star Zico Banach eine dramatische Wendung genommen. Der Ehemann von Reality-Star Pia Tillmann (39) wurde Opfer eines Verbrechens, wie die ehemalige "Berlin - Tag und Nacht"-Darstellerin auf Instagram mitteilte.

Wie Tillmann in dem Videoclip erklärt, war ihr Mann übers Wochenende bei seiner Familie in Münster und unter anderem mit seiner besten Freundin zum Essen verabredet gewesen. Die beiden genossen gemeinsame Stunden und tranken dabei einige Biere - jedoch keineswegs übermäßig, wie die "Sommerhaus"-Kandidatin betont. Nach dem Dinner brachte Zico seine Freundin noch zum Taxi. Doch ab diesem Moment herrscht komplettes Blackout.

"Ab diesem Zeitpunkt weiß er nichts mehr", schildert Pia die beunruhigende Situation. Der Verdacht liegt nahe, dass ihrem Ehemann unbemerkt eine Substanz gegeben wurde. Die Reality-Darstellerin formuliert es deutlich: "Es sieht ganz danach aus, dass ihm irgendjemand etwas verabreicht hat."

Eheringe und Smartphone verschwunden

Als der Reality-Star wieder zu sich kam, musste er feststellen, dass er ausgeraubt worden war. Sein Mobiltelefon ist weg, zudem entwendeten die Diebe beide Eheringe von Zico. Die Eheleute tragen jeweils zwei Ringe - einen von ihrer standesamtlichen Hochzeit am 13. Dezember 2024 und einen weiteren von ihrer freien Trauung.

Das Paar hat umgehend reagiert. Bereits am Sonntag, dem 12. Oktober, erstattete Zico bei der Polizei Anzeige. Er ließ sich zudem auf Substanzen testen, um den Verdacht der Betäubung zu überprüfen. Jetzt hofft die Familie auf Ergebnisse, die Klarheit bringen können.

Pia Tillmann wendet sich indes an ihre Community. Sie bittet alle Menschen aus Münster, sich zu melden, falls sie etwas beobachtet haben oder die Eheringe irgendwo auftauchen sollten: "Das Handy ist gesperrt. Das ist weg und mir scheißegal. Aber die Ringe nicht so...", so Tillmann in ihrer Instagram-Story.