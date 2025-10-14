Was als entspannter Abend mit einer guten Freundin begann, endete für Zico Banach im Alptraum. Der Ehemann von "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin Pia Tillmann wurde offenbar unter Drogen gesetzt und ausgeraubt. Die Diebe nahmen neben seinem Handy auch die Eheringe des Paares mit.
Das Wochenende hat für "Sommerhaus der Stars"-Star Zico Banach eine dramatische Wendung genommen. Der Ehemann von Reality-Star Pia Tillmann (39) wurde Opfer eines Verbrechens, wie die ehemalige "Berlin - Tag und Nacht"-Darstellerin auf Instagram mitteilte.