Nach dem Skandal um Mette-Marit Sohn Marius der nächste Schock für das norwegische Königshaus. Die Mutter von Prinzessin Märtha Louises Mann Durek Verrett ist tot. Mit ihrem Sohn hatte sie zuletzt Streit.

Es ist offiziell: Die Mutter von Prinzessin Märtha Louises (54) Mann Durek Verrett (51) ist tot. Dies bestätigte die Managerin der norwegischen Prinzessin, Carina Scheele Carlsen, gegenüber der "Gala". "Ja, ich kann die traurige Nachricht bestätigen", sagte sie zu der Zeitschrift. Mehr Details zu dem Tod von Veruschka Urquhart machte sie nicht.

Zuvor hatte das norwegische Magazin "SE og HØR" von dem Tod der Mutter des US-Schamanen berichtet. Genauere Umstände wurden aber nicht bekannt. Veruschka Urquhart habe in New York gelebt und sei 82 Jahre alt geworden. Bereits am 1. Februar hatte ein ebenfalls als Schamane aktiver Mann namens Rodney Ramage bei Facebook einen Nachruf auf Veruschka Urquhart verfasst, mit der er angeblich eine göttliche Verbindung hatte.

Durek Verrett: Gespanntes Verhältnis zu seiner Mutter

Das Verhältnis von Durek Verrett zu seiner Mutter war zuletzt äußerst gespannt. Nachdem sie zunächst eine innige Beziehung gehabt haben sollen, kam es im Frühjahr 2023 zum Streit. "Durek hilft dir nicht, das göttliche Licht zu finden. Er bringt dich zu seinem Licht, wo er sich infiltrieren und dich manipulieren kann", sagte sie damals zu "Se og Hør". Außerdem warf sie ihrem Sohn vor, Prinzessin Märtha Louise einer Gehirnwäsche unterzogen zu haben.

Märtha Louises Beziehung zu Durek Verrett hatte seit ihrem Bekanntwerden 2018 immer wieder für viel Wirbel gesorgt. Der US-Amerikaner fiel mit Verschwörungstheorien und fragwürdigen Gesundheitstipps auf. Ehemalige Partnerinnen und Partner warfen ihm häusliche Gewalt vor. Die Prinzessin und der Schamane heirateten am 31. August 2024.

Für das norwegische Königshaus ist die Nachricht vom Tod Veruschka Urquharts der nächste Schock. Marius Borg Høiby (29) steht gerade in Oslo vor Gericht. Der älteste Sohn aus der ersten Ehe von Kronprinzessin Mette-Marit (52) muss sich unter anderem wegen mutmaßlicher Vergewaltigung verantworten. Mette-Marit steht zudem aktuell wegen ihrer Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) selbst in den Schlagzeilen.