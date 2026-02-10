Nach dem Skandal um Mette-Marit Sohn Marius der nächste Schock für das norwegische Königshaus. Die Mutter von Prinzessin Märtha Louises Mann Durek Verrett ist tot. Mit ihrem Sohn hatte sie zuletzt Streit.
Es ist offiziell: Die Mutter von Prinzessin Märtha Louises (54) Mann Durek Verrett (51) ist tot. Dies bestätigte die Managerin der norwegischen Prinzessin, Carina Scheele Carlsen, gegenüber der "Gala". "Ja, ich kann die traurige Nachricht bestätigen", sagte sie zu der Zeitschrift. Mehr Details zu dem Tod von Veruschka Urquhart machte sie nicht.