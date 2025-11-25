Tatiana Schlossberg, Enkelin von John F. Kennedy, hat ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Maria Shriver, die Cousine von Schlossberg Mutter, zeigt sich zutiefst bewegt von dem emotionalen Essay der 35-Jährigen, in dem sie über ihren Kampf gegen Leukämie schreibt.
Ein Essay, der unter die Haut geht: Tatiana Schlossberg (35), Enkelin des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963), hat am Wochenende ihre unheilbare Krebserkrankung öffentlich gemacht. Maria Shriver (70), die Cousine von Schlossbergs Mutter Caroline Kennedy (67), findet auf Instagram bewegende Worte für den Mut der 35-Jährigen.