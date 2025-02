Schock für Iris Klein: Ihre Erzrivalin kommt zu Promis unter Palmen

1 Muss Iris Klein bei "Promis unter Palmen" ihre Krallen ausfahren? Foto: Joyn/Tan Nian Xing

In Folge zwei wartet eine böse Überraschung auf Iris Klein. Yvonne Woelke, die Partnerin ihres Ex-Manns Peter Klein, zieht ein. Bei ihrem ersten direkten Aufeinandertreffen im TV fällt mindestens ein böses Wort.











Bei "Promis unter Palmen" (ab 17. Februar montags um 20:15 Uhr in Sat.1, eine Woche früher bei Joyn+) trifft Iris Klein (57) ohnehin auf Personen mit Konfliktpotential. Doch in der zweiten Folge kommt es für die Mutter von Daniela Katzenberger (38) noch dicker. Ihre Erzfeindin Yvonne Woelke (46) zieht in die Villa in Thailand ein. Das gab Joyn in einer Mitteilung bekannt.