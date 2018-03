Schock für ehemalige GZSZ-Darstellerin Private Nacktfotos von Sila Sahin geklaut und ins Netz gestellt

Von red/sdr 22. März 2018 - 09:45 Uhr

Einmal tief dekolletiert, einmal hoch geschlossen: die ehemalige GZSZ-Darstellerin Sila Sahin (links) und Schauspielerin Nova Meierhenrich bei der Fashion Week in Berlin 2016. Foto: Getty Abo

Datendiebe haben Medienberichten zufolge auf mehreren Internetseiten private Nacktbilder von TV-Darstellerin Sila Sahin verbreitet. Einen solchen Skandal kann die 32-Jährige derzeit gar nicht gebrauchen.

Stuttgart - Eigentlich schwebt die ehemalige GZSZ-Darstellerin zur Zeit auf Wolke Sieben: Mit ihrem Fußballer-Gatten Samuel Radlinger ist sie erst kürzlich für seine Karriere nach Norwegen gezogen, bald kommt das erste Kind auf die Welt. Doch nun überschattet offenbar ein Hacking-Skandal Silas Glück. Laut Berichten der „Bild“-Zeitung sollen Unbekannte private Nacktfotos vom Handy der 32-Jährigen geklaut und auf mehreren Internetseiten verbreitet haben. Angeblich hat Sahin bereits die Polizei eingeschaltet und hofft auf eine schnelle Klärung des Datenklaus.

Zweiter Tiefpunkt innerhalb kurzer Zeit

Die Wahrscheinlichkeit, die Täter zu schnappen, ist in solchen Fällen allerdings meist ziemlich gering, da oft von ausländischen Servern agiert wird. Erst vor kurzem berichtete Sahin von einem Schicksalsschlag. Vor einiger Zeit war sie nämlich schon mal schwanger und verlor das Kind, wie sie in einem Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ verriet. „Für mich war das ganz schlimm, weil alles so perfekt war. Man fühlt sich selbst schuldig, als ob man nicht fähig ist“, gestand die Schauspielerin.