1 Tanja Szewczenko ist Mutter von drei Kindern. Foto: STAR-MEDIA / ddp

Ein Schock für die Familie: Tanja Szewczenko berichtet auf Instagram von einem Unfall, den ihr dreijähriger Sohn Leo erlitten hat. Mit der Geschichte möchte sie auch auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen.











Link kopiert



"Ich habe die Erkenntnis gewinnen müssen, dass man seine Kinder nicht vor jedem Unheil beschützen kann", beginnt Tanja Szewczenko (46) eine von mehreren Instagram-Storys. In diesen berichtet sie von einem Unfall ihres dreijährigen Sohnes Leo. Vor einigen Tagen habe er sich eine schwere Kopfverletzung beim Spielen im Garten zugezogen, so die ehemalige "Alles was zählt"-Schauspielerin.