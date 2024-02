Fahrzeuge mitten am Tag zerkratzt

Ein oder mehrere Täter haben ihrer Zerstörungswut am Freitagmittag in Benningen freien Lauf gelassen. Zehn am Straßenrand geparkte Autos wurden zerkratzt.











Zehn Autos sind am Freitag zwischen 14.45 und 15.20 Uhr zur Zielscheibe von einem oder mehreren Tätern geworden. Die Fahrzeuge, die im Bereich der Hermannstraße zwischen der Bahnunterführung in der Ludwigsburger Straße und dem Lilienweg in Benningen geparkt waren, wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.