Schock bei Alles was zählt: Dieses Urgestein verlässt die Serie

Nach 20 Jahren geht bei "Alles was zählt" eine Ära zu Ende: Silvan-Pierre Leirich verabschiedet sich auf eigenen Wunsch von der RTL-Daily. Als Richard Steinkamp prägte er die Serie von Beginn an.
Seit zwei Jahrzehnten gehört Silvan-Pierre Leirich (65) als Richard Steinkamp fest zu "Alles was zählt". Nun kehrt das AWZ-Urgestein der RTL-Daily auf eigenen Wunsch den Rücken. "Ein Abschied ist immer schwierig", sagt der Schauspieler in einem Instagram-Video, in dem er sich an seine treuen Fans wendet. Besonders ehrlich ergänzt er: "Dieser Abschied ist schmerzhaft."