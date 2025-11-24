Beim Schnüffelnasenweihnachtsmarkt in Winnenden treffen sich kleine und große Hunde aller Rassen und Mischungen zur vorgezogenen Bescherung.
Schüchterne Windhunde, kontaktfreudige Labradore, freche Terrier und stürmische Dackelmischlinge, Junghunde oder graue Schnauzen: Beim fünften Schnüffelnasenweihnachtsmarkt am Samstag kam ein buntes Rudel in allen Größen, Farben und Formen mit ihrem menschlichen Anhang zur vorzeitigen Bescherung zusammen. In der Hundeschule Schnüffelnase in der Industriestraße in Winnenden-Birkmannsweiler gab es für die Vierbeiner ausgiebige Nasen- und Schnüffelkontakte mit Artgenossen, viele Streicheleinheiten von Zweibeinern und jede Menge Leckerchen und Spielzeug.