Beim Schnüffelnasenweihnachtsmarkt in Winnenden treffen sich kleine und große Hunde aller Rassen und Mischungen zur vorgezogenen Bescherung.

Schüchterne Windhunde, kontaktfreudige Labradore, freche Terrier und stürmische Dackelmischlinge, Junghunde oder graue Schnauzen: Beim fünften Schnüffelnasenweihnachtsmarkt am Samstag kam ein buntes Rudel in allen Größen, Farben und Formen mit ihrem menschlichen Anhang zur vorzeitigen Bescherung zusammen. In der Hundeschule Schnüffelnase in der Industriestraße in Winnenden-Birkmannsweiler gab es für die Vierbeiner ausgiebige Nasen- und Schnüffelkontakte mit Artgenossen, viele Streicheleinheiten von Zweibeinern und jede Menge Leckerchen und Spielzeug.

Claudia Rieker, die Chefin der Schule für Vierbeiner, strahlte selig inmitten des tierischen Treibens. „Das Feedback der Gäste ist toll, und es ist ein harmonisches Fest. Es gibt keinen Ärger unter den Vierbeinern, obwohl viele neue Hunde da sind und die Situation für alle etwas stressig ist.“ Und es war eine Menge geboten. Auf der Aktionsfläche in der großen Halle zeigten Vierbeiner, was sie können. Assistenzhündin Bailey hilft Madeleine Ellwanger, den Alltag zu meistern. Die weiße Großpudeldame kann Anfälle voraussagen und Medikamente sowie Hilfe holen.

Dackeldame Lilu und Co: Hundeshow begeistert in Winnenden

Die dreijährige Dackeldame Lilu präsentierte sich erst im Elchkostüm mit Geweih, dann im grünen Elfengewand mit Glöckchen und hat als ausgebildeter Schulhund in der Apfelbachschule in Affalterbach eine verantwortungsvolle Aufgabe. Ruby, die Field Trailer Labradorhündin, und Dennis Ellwanger demonstrierten das Aportieren mit einem Dummy, und eine Tanztruppe mit Boston Terrier, Parson Russell Terrier und einem Mini-Australian-Shepherd zeigte, wie viel Spaß Dog Dance macht.

Außerdem führten Hundephysiotherapeutin Linda Deibus, ihre sieben Jahre alte Tochter Meele und die neunjährige Labradorhündin Rani Übungen vor, die Fellnasen bis ins hohe Alter fit halten. Auf dem bunten Markt gab es Leckerchen, Spielzeug, Leinen, Hundekleidung und noch mehr. Und weil Hundeeltern, wie alle Eltern, ihre tierischen Lieblinge verwöhnen, egal ob junger Afghane im Fellwechsel oder Mini-Mops, griffen sie gerne zu.

Für tierliebe Menschen, die nicht so viel Geld haben, wurde im März 2024 die Tiertafel Rems-Murr gegründet, die vom gemeinnützigen Verein Solidarisch mit Herz mit Sitz in Winnenden organisiert wird und sich erstmals beim Schnüffelnasenmarkt präsentierte. Einmal im Monat werde das gesammelte Futter an fünf Ausgabestellen im Kreis an bedürftige Tierhalter weitergegeben, erzählte Sandra Burckhardt, eine von rund 50 engagierten Ehrenamtlichen der Tiertafel. „Wir sind in Backnang, Schorndorf, Waiblingen, Winnenden und Welzheim und betreuen derzeit fast 40 Klienten, Tendenz steigend.“ Dabei sei es völlig egal, was für ein Tier die Menschen mit niedrigen Renten, niedrigen Einkommen, oder Beziehende von Arbeitslosengeld I und Bürgergeld hätten, von Hund bis Vogel sei alles dabei, ergänzte Svenja Gabler. „Ausschlaggebend ist, dass sie das Tier bereits vor ihrer finanziellen Notlage hatten.“

Nico und Cooky: Vom schweren Start zum festlichen Partnerlook

Keinen guten Start ins Leben hatten der fünfjährige Nico aus Griechenland und die achtjährige Cooky, die ursprünglich aus Rumänien stammt. Heute leben sie in behüteten Verhältnissen im Kreis Ludwigsburg und kamen im Partnerlook zum tierischen Fest. Bettina Mertens-Joos aus Freiberg/Neckar, bei der Cooky zuhause ist, hat ihrer Hündin und deren Kumpel Nico, der mit ihrer Freundin Karin Stark in Ludwigsburg lebt, Pullover auf den Leib gestrickt. Und alle vier genossen die Stimmung von Jingle Bells untermalt mit freudigem Gebell.

Nicht alle mischten sich einfach so unter die schwanzwedelnde Hundemenge. Merlo, der in Remshalden-Geradstetten daheim ist, betrachtete das Treiben lieber aus der Distanz. Die große Australian-Shepherd-Doodle-Mischung bringe wenig aus der Fassung, erklärte seine Hundemama mit Stolz in der Stimme. „Er ist von Natur aus ein eher zurückhaltender Charakter.“