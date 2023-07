1 „Kostenloser Bürgertest“ – damit ist vorerst Schluss. Wer kostenlos getestet werden will, muss dafür gute Gründe haben und sie auch nachweisen. Foto: imago/Ralph Peters

Neue Vorschriften, weniger Geld: Dass die Regeln für Schnelltests geändert werden, war klar. Trotzdem sind die Betreiber der Stationen kalt erwischt worden, weshalb am Donnerstag erst mal wieder das Chaos ausbrach. Ob das neue Konzept aufgeht?









So viel telefoniert wie an diesem Donnerstagmorgen hat Florian Vek noch nie: An die 80 Personen hat er angerufen, um ihnen mitzuteilen, dass sich für ihren längst gebuchten Schnelltesttermin an diesem Tag etwas Grundlegendes geändert hat: Nicht jeder, der sich für einen kostenlos Test angemeldet hatte, kann das noch tun.