Am 9. Dezember 1989 erzielt Fritz Walter das schnellste Tor in der Geschichte des VfB Stuttgart. Der Torschütze erinnert sich an ein besonderes Fußballspiel.
Lang, lang, ist’s her. Die Mauer war gerade gefallen und in der Fußball-Bundesliga kickten noch Teams wie der FC Homburg und Bayer Uerdingen. Wir schreiben den 9. Dezember 1989, der VfB Stuttgart ist beim SV Waldhof Mannheim zu Gast. 10 225 Zuschauer wollen im Schneematsch am Mannheimer Alsenweg das Duell mit dem Rivalen aus der Landeshauptstadt sehen. Echte Waldhof-Atmosphäre.