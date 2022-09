Schnellrestaurant in Bad Cannstatt

1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

In einem Schnellrestaurant in Bad Cannstatt kommt es am Sonntagabend zu einer Schlägerei zwischen drei Männern und einem unbekannten Opfer. Die Polizei sucht nun nach dem Geschädigten sowie weiteren Zeugen.















Die Polizei sucht einen Mann, der am Sonntagabend in einem Schnellrestaurant an der Waiblinger Straße (Bad Cannstatt) von mehreren Männern geschlagen worden sein soll.

Zeugen beobachteten den Vorfall kurz nach 22 Uhr und riefen die Polizei. Im Schnellrestaurant trafen die Beamten auf drei Männer im Alter von 24, 27 und 29 Jahren, die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Eine Fahndung nach dem unbekannten Opfer, das die Örtlichkeit vor dem Eintreffen der Beamten verlassen hatte, verlief ohne Ergebnis. Laut Zeugen soll der Unbekannte eine helle kurze Hose sowie ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen, insbesondere der unbekannte Mann, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 3600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.