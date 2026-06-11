Schnelles Internet: Wenn das Glasfaserkabel im Keller endet

Der Ausbau des Glasfasernetzes stockt nicht nur auf dem Land – sondern auch in Mehrfamilienhäusern. Viele Wohnungen sind noch nicht angeschlossen.
Ein langer Weg und ein paar Einfamilienhäuser, das galt lange als der Albtraum der Netzbetreiber – und als eine der großen Hürden beim Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland. Inzwischen gibt es noch ein weiteres großes Problem. Und zwar dort, wo man es am wenigsten erwarten würde: in den Mehrfamilienhäusern. Dort sind erst knapp zehn Prozent der Haushalte mit Glasfasernetz versorgt. Zum Vergleich: Von den Einfamilienhäusern sind inzwischen 35 Prozent angeschlossen. Das zeigt eine Marktanalyse des Branchenverbands ANGA aus 2025.